Çin, Afrika ile İşbirliğini Güçlendirmeyi Sürdürüyor

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ile dayanışma ve işbirliğini güçlendirmenin Çin dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Wang, Afrika'nın desteklediği küresel inisiyatiflere ve sıfır gümrük vergisi uygulamasına değindi.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika ile dayanışma ve işbirliğini güçlendirmenin, Çin dış politikasının önceliklerinden olmaya devam ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Afrika Birliği'nin göreve yeni atanan Çin Daimi Temsilcisi Alhaji Mohamed Sarjoh Bah ile bir araya geldi.

21. yüzyılın hem Çin hem de Afrika için kalkınma ve yeniden canlanmanın hızlandığı yüzyıl olması gerektiğine dikkat çeken Wang, Afrika'nın Çin'in ortaya koyduğu küresel inisiyatiflere verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Wang, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nin sonuçlarını hayata geçirmek ve Çin ile diplomatik ilişkileri olan tüm Afrika ülkelerine yönelik "sıfır gümrük vergisi" uygulamasını gümrük vergisi kategorilerinin yüzde 100'üne genişletmek üzere Afrika ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Wang, modernleşmeyi ilerletmek ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip, her koşulda geçerli, ortak geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğu inşa etmek üzere Afrika ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını da ifade etti.

Sarjoh Bah ise Afrika Birliği olarak Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunu ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi gibi önemli inisiyatiflerini desteklediklerini söyledi. Sarjoh Bah, Afrika halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere ikili işbirliklerinden daha fazla verimli sonuç elde edilmesini teşvik etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
