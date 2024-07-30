Çin, Afrika ile Dijital İşbirliğini Sürdürecek

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong Çin'in Afrika ülkeleriyle dijital alandaki işbirliğini sürdüreceğini ve "dijital bir Afrika" inşa edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Bakan Jin Pazartesi günü Beijing'de düzenlenen Çin ve Afrika arasındaki dijital işbirliği konulu forumda yaptığı konuşmada, işletmelere mobil iletişim, veri merkezleri, denizaltı ve kara kabloları gibi alanlarda pragmatik işbirliği gerçekleştirmek üzere destek verileceğini söyledi.

Jin ayrıca 5G, 6G, ağ güvenliği, yüksek performanslı bilgi işlem ve kuantum iletişimi gibi dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının ilerletilmesi için ortak çaba sarf edileceğini belirtti.

Bakan, işletmeler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler arasında kapasite geliştirmeye yönelik işbirliği platformlarının kurulmasının teşvik edileceğini de sözlerine ekledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen forumda Çin-Afrika dijital işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir eylem planı yayımlandı.