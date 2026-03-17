Çin, Afganistan ve Pakistan'a Ateşkes ve Diyalog Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in Afganistan ve Pakistan'ın sükuneti koruyarak itidalli davranmasını, en kısa sürede yüz yüze görüşmelere başlamasını, ilk fırsatta ateşkes sağlamasını ve anlaşmazlıklarını diyalog yoluyla çözüme kavuşturmasını temenni ettiklerini söyledi.

Lin, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, kısa süre önce askeri çatışmaya giren iki ülke arasında Çin'in yürüttüğü mekik diplomasisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan ile Pakistan'ın komşu ülkeler olduğunu ve aralarındaki sorunların ancak diyalog ve istişare yoluyla çözülebileceğini belirten Lin, acil önceliğin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve tarafları yeniden müzakere masasına döndürmek olduğunu vurguladı.

Lin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin son birkaç gün içinde Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Afganistan Dışişleri Bakanı Mevlevi Emirhan Muttaki ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisinin de arabuluculuk amacıyla Afganistan ile Pakistan arasında mekik diplomasisi yürüttüğünü belirten Lin, Çin'in hem Pakistan hem de Afganistan'daki büyükelçiliklerinin her iki tarafla da yakın temas halinde olduğunu ifade etti.

Lin, her iki tarafın da Çin'in arabuluculuk çabalarına takdir gösterdiğini belirterek, "Çin, tarafların sükuneti koruyarak itidalli davranmasını, en kısa sürede yüz yüze görüşmelere başlamasını, ilk fırsatta ateşkes ilan edilmesini ve farklılık ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni etmektedir" dedi.

Çin'in, taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak üzere aktif çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua