Çin, Afganistan'a Ülkedeki Çin Vatandaşlarının ve Kurumlarının Güvenliğini Sağlama Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Salı günü, Afganistan'ın geçici hükümetine, Afganistan'daki Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve projelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla güçlü ve kararlı tedbirler alma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Salı günü, Afganistan'ın geçici hükümetine, Afganistan'daki Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve projelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla güçlü ve kararlı tedbirler alma çağrısında bulundu.

Basında çıkan haberlere göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çin vatandaşlarının da konakladığı bir otel, Pazartesi günü kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Üç terörist öldürülürken, çok sayıda Çinli sivil yaralandı. Saldırıyı, İslam Devleti ile bağlantılı aşırılık yanlısı bir grup üstlendi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, olağan basın toplantısında, "Bu, bizi derinden sarsan son derece korkunç bir terör saldırısı" dedi.

Wang, "Çin terörün her türlüsüne kararlı biçimde karşı çıkmaktadır ve bu saldırıyı da şiddetle kınamaktadır. Bu saldırıda yaşamını yitiren Afgan güvenlik güçleri üyelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz" dedi.

Wang'a göre, saldırının ardından Çin'in Afganistan Büyükelçiliği Afganistan'ın geçici hükümeti ile derhal ciddi temaslarda bulundu ve Afgan tarafından Çin vatandaşlarının aranması ve kurtarılması için her türlü çabanın gösterilmesini talep etti.

Wang, büyükelçiliğin ayrıca Afgan tarafından saldırıyı tüm yönleriyle incelemesi, işbirlikçilerin adalet önüne çıkarılması ve Afganistan'daki Çin vatandaşlarının ve kurumlarının güvenliğinin korunmasının etkin biçimde güçlendirilmesini talep ettiğini sözlerine ekledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Çin, Afganistan'daki güvenlik durumunu yakından takip etmektedir ve Afganistan'ın terörizmin ve şiddetin her türlüsü ile mücadele etmenin yanı sıra ulusal güvenlik ve istikrarı savunma gayretlerini desteklemektedir" dedi.

Wang, "Afganistan'ın geçici hükümetine, Afganistan'daki Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve projelerinin güvenliğini sağlamak için güçlü ve kararlı önlemler alma çağrısında da bulunuyoruz" diye ekledi.