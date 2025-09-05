Haberler

Çin, Afganistan'a 50 Milyon Yuan Acil Yardım Gönderiyor

Çin, Afganistan'daki deprem felaketi sonrası acil insani yardım olarak 50 milyon yuan (yaklaşık 7,04 milyon ABD doları) göndereceğini açıkladı. Yardım malzemeleri arasında çadır, battaniye ve gıda bulunacak.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin, deprem yardım çalışmalarına destek amacıyla Afganistan'a 50 milyon yuan (yaklaşık 7,04 milyon ABD doları) tutarında acil insani yardım sağlayacak.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Li Ming, perşembe günü yaptığı açıklamada Afganistan hükümetinin talebi üzerine Çin'in Afganistan'da depremden etkilenen bölgelere çadır, battaniye ve gıda gibi acil ihtiyaç malzemeleri sağlayacağını söyledi.

Afganistan Kızılayı'ndan yapılan son açıklaya göre 31 Ağustos'ta Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde 2.205 kişi hayatını kaybetti, 3.640 kişi de yaralandı.

Ayrıca depremde yıkılan evlerin enkazı altında hala birçok kişinin bulunduğuna yönelik bilgiler üzerine kurtarma operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
