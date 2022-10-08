Çin, Açık Denizden Fırlatılan Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi Güncel Haberler YANTAİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin Cuma günü Sarı Deniz'deki bir fırlatma platformundan uzaya başarılı şekilde iki test uydusu gönderdi. YANTAİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin Cuma günü Sarı Deniz'deki bir fırlatma platformundan uzaya başarılı şekilde iki test uydusu gönderdi. LEO uydu navigasyon güçlendirme sistemi içeren CentiSpace-S5/S6 adlı test uyduları, Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 09.10'da (TSİ 04.10) uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Uydular, küresel navigasyon uydu sisteminin performansını gerçek zamanlı olarak izlemekte ve navigasyon güçlendirme ve uydular arası lazer iletişim testleri yürütmekte kullanılacak. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait roketlerin 441. göreviydi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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