Çin, ABD'yi Ukrayna Krizini Tırmandırmaktan Vazgeçmeye Çağırdı

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, "ABD Ukrayna konusunda Çin'i hedef gösterecek ya da suçlayacak bir konumda değil. Washington Soğuk Savaş zihniyetine sarılmamalı, çatışmanın uzaması ve tırmanması için baskı yapmamalı" ifadelerini kullandı.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, "ABD Ukrayna konusunda Çin'i hedef gösterecek ya da suçlayacak bir konumda değil. Washington Soğuk Savaş zihniyetine sarılmamalı, çatışmanın uzaması ve tırmanması için baskı yapmamalı" ifadelerini kullandı.

Sözcü Wang'ın Salı günü yaptığı bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'i Rusya'ya "diplomatik kılıf" sağlamakla suçlamasının ardından geldi.

Wang günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya cevaben, "Ukrayna krizini Çin yaratmadı. Krizin bir tarafı değil ve her iki tarafa da silah sağlamadı. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i hedef gösterecek ya da suçlayacak bir konumda değil" dedi.

Washington'un savaşı önleme iddiasına rağmen, Avrupa'da ve dünya çapında patlak veren çatışma ve savaşların çok azının ABD ile ilişkili olmadığını belirten Wang, "Washington'un barışı koruma iddiasına rağmen, ABD tarafı savaş alanına sürekli silah sağlarken taahhütlerini yerine getirmek konusunda ise hiçbir tatbiki önlem almıyor" ifadelerini kullandı.

Çin tarafının Ukrayna meselesinde, barış ve rasyonalite çağrılarının arttığını vurguladığını belirten Wang, "Çoğu ülke gerginliğin azaltılmasını destekliyor, barış görüşmelerinden yana ve yangına körükle gidilmesine karşı" diye konuştu.

Wang, "ABD tarafı Soğuk Savaş zihniyetine sarılmak yerine, Çin ve uluslararası toplumun barış görüşmelerini teşvik etmek için gösterdiği çabalara objektif bir gözle bakmalı, çatışmanın uzaması ve tırmanması için baskı yapmamalı" dedi.