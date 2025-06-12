Çin, ABD'yi Ticaret İşbirliğine Davet Etti

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına riayet etmeye ve Çin ile karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde işbirliği yaparak Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik etmeye çağırdı.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında tek taraflı gümrük vergisi artışlarına karşı tutumlarının tutarlı olduğunu söyledi.

He, 9-10 Haziran tarihlerinde Çin ve ABD ekonomi ve ticaret heyetlerinin Londra'da Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Sözcü, iki tarafın, iki devlet başkanının 5 Haziran'da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde vardıkları mutabakatın uygulanması ve Cenevre'deki ekonomik ve ticari görüşmelerin sonuçlarını pekiştirmek için alınacak önlemlerin çerçevesi konusunda prensipte anlaşmaya vardığını ve birbirlerinin ekonomik ve ticari endişelerini giderme konusunda yeni ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

He, iki tarafın ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasını daha etkin kullanacağını, iletişim ve diyaloğu sürdüreceğini, mutabakatı artıracağını, yanlış anlamaları azaltacağını ve işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.