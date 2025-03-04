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Çin, ABD'yi Ticaret Anlaşmazlıklarını Eşit İstişare ile Çözmeye Davet Etti

Çin, ABD'yi Ticaret Anlaşmazlıklarını Eşit İstişare ile Çözmeye Davet Etti
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Çin'in Ulusal Halk Kongresi sözcüsü Lou Qinjian, ABD'nin ticaret anlaşmazlıklarını eşit istişare ilkeleri temelinde çözmesi gerektiğini vurguladı ve tek taraflı gümrük vergisi uygulamalarının küresel ticarete zarar verdiğini belirtti.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- 14. Ulusal Halk Kongresi üçüncü oturum sözcüsü Lou Qinjian, ABD'nin ticaret anlaşmazlıklarını eşit istişare ilkeleri temelinde çözmek için Çin'le aynı doğrultuda çalışması gerektiğini söyledi.

Çarşamba günü başlaması planlanan kongre oturumunun açılışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lou, ABD'nin bir kez daha Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldığını hatırlatarak, ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi hamlesinin, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal edip küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını bozduğunu belirtti.

Karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklılık ve karşılıklı fayda temelinde diyalog ve istişare yoluyla birbirlerinin endişelerini gidermek üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Lou, buna karşın "hiçbir baskı ya da tehdidi asla kabul etmeyeceklerini" vurguladı.

Sözcü, "Ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarımızı kararlılıkla savunacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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