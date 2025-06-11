Çin, ABD'yi Taiwan Sorununa Karşı Uyarıyor

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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'ye Taiwan sorununa dikkatle yaklaşması gerektiğini vurgulayarak, Çin-ABD ilişkilerinde bu meselenin kritik bir kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'ye Taiwan sorununa en üst düzeyde ihtiyatla yaklaşma çağrısında bulundu.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken en önemli kırmızı çizgi olduğunu yineledi.

Sözcü, ABD'den tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasını, ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar göndermeye son vermesini ve bir avuç ayrılıkçının Çin-ABD ilişkilerini baltalamasına izin vermemesini istedi.

Zhu ayrıca "Taiwan'ın bağımsızlığında" ısrar eden ve bağımsızlık arayışına yönelik provokatif girişimlerde dış aktörlerle işbirliği yapan Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini ve ayrılıkçı güçleri eleştirdi.

Sözcü, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki gerilim ve istikrarsızlığın temelinde bunlar yatıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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