Çin, ABD'yi Küba'ya Yaptırımları Durdurmaya Çağırdı

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye gerekçesi ne olursa olsun Küba'ya uyguladığı abluka ve yaptırımları derhal durdurma Küba ile ilişkileri iyileştirecek ve bölgesel barış ve istikrarı destekleyecek adımlar atma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı kısa süre önce, Brezilyalı, Kübalı ve Grenadalı yetkililere ve ailelerine ve Küba hükümetinin yurtdışı tıbbi misyonlarında görev yapmış Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün eski yetkilileri ve ailelerine vize kısıtlamaları getirdiğini açıklamıştı. Küba'nın yurtdışı tıbbi misyonlarını "zorla çalıştırma" olarak gördüğünü ve bunu sona erdirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Bakanlık, Küba ile işbirliği yapan ülkeleri "iki kez düşünmeleri" konusunda uyardı.

Mao cuma günkü basın toplantısında Küba hükümetinin istatistiklerine göre 60 yılı aşkın süredir Küba'nın 60'ın üzerinde ülkeye 600.000'den fazla sağlık personeli gönderdiğini, 230 milyondan fazla insana sağlık hizmeti sağladığını ve 17 milyondan fazla ameliyat ve cerrahi müdahale gerçekleştirdiğini, bu sayede 12 milyondan fazla insanın hayatını kurtardığını belirtti.

Sözcü, Küba'nın yurtdışı tıbbi işbirliğinin Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile Afrika'nın sağlık sistemlerinde önemli bir rol oynadığını ve ilgili ülkelerin hükümetleri ile halkları tarafından memnuniyetle karşılandığını da ifade etti.

Mao sözde "zorla çalıştırmanın" ABD'nin diğer ülkeler üzerinde baskı oluşturmak için kullandığı sahte bir bahane ve hegemonyanın bir aracı haline geldiğini ve ABD'nin ilgili önlemlerinin, Küba'ya yönelik 60 yılı aşkın süredir devam eden istenmeyen yaptırım ve ablukanın bir uzantısı olduğunu ve bu baskıların artması anlamına geldiğini söyledi.