Çin, ABD'yi İkili İlişkilere Mantık Çerçevesinde Bakmaya Çağırdı

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'yi, Çin'i ve Çin-ABD ilişkilerini nesnel ve rasyonel bir şekilde gözden geçirmeye çağırdığını söyledi.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'yi, Çin'i ve Çin-ABD ilişkilerini nesnel ve rasyonel bir şekilde gözden geçirmeye çağırdığını söyledi.

Sözcü Wang günlük basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi'nin Çin'i hedef alan bir komite kurması hakkında yorum yapması istendiğinde bu açıklamayı yaptı.

Wang, "İlgili ABD'li politikacıların Çin'i ve Çin-ABD ilişkilerini objektif ve makul bir ışık altında değerlendireceğini ve ABD'nin kendi çıkarlarından ve her iki ülkenin ortak çıkarlarından yola çıkarak, karşılıklı saygı, barış içinde birarada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine dayalı ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşvik eden Çin ile aynı doğrultuya yönelmelerini umuyoruz" dedi.