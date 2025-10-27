Haberler

Çin, ABD'yi Güney Çin Denizi’nde Barışı Boşaltmakla Suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Donanması'na ait helikopter ve savaş uçağının kazalarının ardından Washington yönetimini bölgede barışa zarar vermekle itham etti. Güney Çin Denizi’ndeki gerilim ve askeri faaliyetlerin sebepleri tartışılıyor.

Çin, ABD Donanmasına ait taarruz helikopteri ile savaş uçağının, dün Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar sırasında yaptığı kazaların ardından Washington yönetimini bölgede barışa ve istikrara zarar vermekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği sorunlarının temelinde ABD ordusunun askeri faaliyetlerinin yoğunluğunun olduğunu savundu.

Sözcü Guo, "ABD'nin, askeri gücünü göstermek için Güney Çin Denizi'ne sıklıkla savaş gemilerini ve hava araçlarını yollaması, buradaki deniz güvenliği sorunlarının temelini oluşturuyor, bölgesel barışa ve istikrara zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde, dün ABD Donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 30 dakika arayla düştüğü belirtilmişti.

Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopterinin kalktıktan kısa süre sonra düştüğü kaydedilen açıklamada, bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağının kaza yaptığı aktarılmıştı.

Açıklamada, helikopter ve uçaktaki mürettebatın yara almadan kurtarıldığı ve kazalara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.