Çin, ABD'yi Güney Çin Denizi’nde Barışı Boşaltmakla Suçladı

Çin, ABD Donanmasına ait taarruz helikopteri ile savaş uçağının, dün Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar sırasında yaptığı kazaların ardından Washington yönetimini bölgede barışa ve istikrara zarar vermekle suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Güney Çin Denizi'nde deniz güvenliği sorunlarının temelinde ABD ordusunun askeri faaliyetlerinin yoğunluğunun olduğunu savundu.

Sözcü Guo, "ABD'nin, askeri gücünü göstermek için Güney Çin Denizi'ne sıklıkla savaş gemilerini ve hava araçlarını yollaması, buradaki deniz güvenliği sorunlarının temelini oluşturuyor, bölgesel barışa ve istikrara zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde, dün ABD Donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 30 dakika arayla düştüğü belirtilmişti.

Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopterinin kalktıktan kısa süre sonra düştüğü kaydedilen açıklamada, bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağının kaza yaptığı aktarılmıştı.

Açıklamada, helikopter ve uçaktaki mürettebatın yara almadan kurtarıldığı ve kazalara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.