Çin, ABD'yi DTÖ Kurallarına Uymaya Çağırdı

CENEVRE, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin, ABD'nin "karşılıklı gümrük vergileri" politikasının, "tek taraflı ve yanıltıcı" bir söyleme ve yanlış bir mantığa sahip olduğunu vurgulayarak, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uymaya ve küresel ticaret sisteminin istikrarını korumaya çağırdı.

Çin heyeti, Hizmet Ticareti Konseyi'nin cuma günü Cenevre'deki DTÖ merkezinde düzenlenen toplantısında hizmet ticaretini göz ardı edip sadece mal ticaretine odaklanan ABD'nin "karşılıklı gümrük vergileri" söyleminin tek taraflı ve yanıltıcı olduğunu söyledi.

ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarıyla uzun vadeli olarak hizmet ticareti fazlasının sürdüğüne dikkat çeken heyet, bu fazlanın sadece 2024 yılında 300 milyar ABD dolarına yaklaştığını belirtti.

Heyet, araştırma ve geliştirme, tasarım, markalaşma ve satış gibi katma değeri en yüksek faaliyetlere derinlemesine katılan ABD'nin, uluslararası ticaret ve küreselleşmede yüzeysel ticaret verilerinin yansıttığından çok daha yüksek getiri elde ettiğini vurguladı.

ABD'nin DTÖ kuralları konusunda çifte standart uygulamaması gerektiğini belirten heyet, DTÖ'den sadece kendisinin faydalanmasını isteyen ABD'nin bu konuda gelişmekte olan üyelere izin vermediğine dikkat çekti.

Heyet, Çin ve ABD'nin eşit şartlarda istişarelerde bulunarak bir uzlaşıya varmasının, gerilimi azaltmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

İkili müzakerelerin ticari anlaşmazlıkların hafifletilip çözüme kavuşturulması için kullanılabileceğini söyleyen heyet, ancak bunun DTÖ kurallarına uygun şekilde yapılması, ayrımcılıktan uzak olma şeklindeki temel ilkenin ihlal edilmemesi ve üçüncü tarafların çıkarlarına zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çin, tüm DTÖ üyelerini ticari kaygılarını DTÖ çerçevesinde ele almaya ve ticari anlaşmazlıkları tek taraflı tedbirler yerine çok taraflı işbirliği yoluyla çözmeye çağırdı.

Çin açık, istikrarlı ve öngörülebilir bir çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi için DTÖ reformunun hızlandırılmasının önemine de dikkat çekti.

Çin heyetinin açıklaması DTÖ üyeleri arasında geniş yankı uyandırırken, AB, Avustralya ve Kanada gibi gelişmiş üyeler ve Brezilya ve Pakistan gibi gelişmekte olan üyeler olumlu tepkiler verdi.

Hizmetlerin küresel ticaretin geleceğini temsil ettiğini vurgulayan üyeler, hizmet ticaretinin, ekonomik krizlere karşı koymada ve küresel tedarik zincirlerinin direncini sağlamada hayati önemde olduğunu ifade etti.

Üyeler, istişare ve işbirliğinin sürdürülmesi ve küresel ticaretin sağlıklı ve istikrarlı şekilde büyümesinin teşvik edilmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.