Çin, ABD'yi Diğer Ülkelerin Dış Politikasına Saygılı Olmaya Çağırdı

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin miadını doldurmuş Monroe Doktrini'ni artık terk etmesi ve her ülkenin kendi dış politikasını tayin etme hakkına saygı duyması gerektiğini kaydederek, ABD'yi diğer ülkelerin egemenliklerini ilgilendiren işlere...

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin miadını doldurmuş Monroe Doktrini'ni artık terk etmesi ve her ülkenin kendi dış politikasını tayin etme hakkına saygı duyması gerektiğini kaydederek, ABD'yi diğer ülkelerin egemenliklerini ilgilendiren işlere müdahale etmemeye çağırdı.

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun Çin ile resmi ilişki kurmaya başlama kararını duyurmasına takiben, basına konuşan bazı kaynaklar ABD'nin Honduras'a diplomatik baskı uygulamaya başladığını ve Çin ile diplomatik ilişkiler kurulmadan ülkeyi bu karardan döndürmeye zorladığını kaydetti.

Pazartesi günkü günlük basın brifinginde konuya ilişkin bir soruyu cevaplayan Sözcü Wang, Çin ile halihazırda 181 ülkenin tek Çin ilkesi doğrultusunda diplomatik ilişki kurduğunu, bunun Çin ile diplomatik ilişki kurmanın gerek tarihin akışına, gerekse günümüz koşullarına uygun ve doğru bir seçim olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Ülkesinin, Honduras hükümetinin Çin ile diplomatik ilişki kurma doğrultusundaki olumlu açıklamasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Wang, Çin'in Honduras ile eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkiler kurup geliştirme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Son yıllarda Panama, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti ve Nikaragua'nın da Çin ile diplomatik ilişki kurma veya mevcut ilişkileri sürdürme yönünde adım attığını ifade eden Wang, Çin ile söz konusu ülkeler arasındaki tatbiki işbirliğinin hızla geliştiğini, bu ilişkilerin ilgili ülkelerin halkları için gözle görülür faydaları olduğunu söyledi.

"Her egemen ülkenin kendi kararıyla diplomatik ilişkiler kurma hakkı vardır ve buna diğer ülkelerin müdahale etme hakkı yoktur" diyen Wang, ABD'nin Honduras'a diplomatik baskı yaptığı iddialarının gerçek olması durumunda, bunun ABD'nin her ülkenin kendi dış politikasını yürüttüğü yönündeki demeçlerinin boş laftan ibaret olduğunu göstereceğini ifade etti.

Wang ayrıca ABD'nin de Çin ile diplomatik ilişkilerini tek Çin ilkesi üzerinden kurduğunu ve bunu 40 yılı aşkın süredir sürdürdüğünü kaydederken, "Diğer ülkeleri Çin ile diplomatik temas kurma ve ilişkilerini geliştirme hakkından nasıl mahrum bırakabilir ya da engelleyebilir?" ifadelerini kullandı.