Çin: ABD'yi Çinli İşletmelere Uygulanan Baskıya Son Vermeye Çağırıyoruz

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Çin'in, ABD'nin ulusal güvenliği genelleştirmeye ve ihracat kontrollerini kötüye kullanmaya yönelik hamlesine şiddetle karşı çıktığını ve ABD'yi Çinli işletmelere mantıksız baskıyı durdurmaya çağırdığını söyledi.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Çin'in, ABD'nin ulusal güvenliği genelleştirmeye ve ihracat kontrollerini kötüye kullanmaya yönelik hamlesine şiddetle karşı çıktığını ve ABD'yi Çinli işletmelere mantıksız baskıyı durdurmaya çağırdığını söyledi.

Bu açıklama Cuma günü, ABD'nin birden fazla Çinli kurumu ihracat kontrol listesine koymaya yönelik yakın zamandaki hamlesine ilişkin bir soruya yanıt olarak yapıldı.

Sözcü, uluslararası düzen ve ulusal güvenliğin korunması bahanesiyle ABD'nin tek taraflılık ve korumacılığa yöneldiğini, Çin'den ve diğer ülkelerden şirket ve kurumları baskı altına aldığını ve diğer ülkeler arasındaki normal iş alışverişlerini bozduğunu söyledi.

Sözcü bunun, şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde baltalayan, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına zarar veren ve küresel ekonomik toparlanma ve kalkınmayı engelleyen tipik bir ekonomik zorbalık ve piyasa bozma eylemi olduğunu dile getirdi.

Çin'in bu tür eylemlere şiddetle karşı çıktığını ve ABD'nin derhal yanlış uygulamalarını düzeltmesi gerektiğini vurgulayan sözcü, Çin'in, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını güçlü şekilde gözetme konusunda gerekli önlemleri alacağını söyledi.