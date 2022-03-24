Çin, ABD'yi Biyolojik Askeri Faaliyetleri Hakkında İkna Edici Şekilde Hesap Vermeye Çağırdı

BEİJİNG 24 Mart (Xinhua) — Wang günlük basın toplantısında, uluslararası toplumun, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlarda yürüttüğü araştırmanın amacı ile deniz aşırı tesislerinde ABD'de yasaklanan tehlikeli araştırmaları yapıp yapmadığı konusunda büyük endişeleri olduğunu ifade etti. Sözcü, ABD tarafının sessiz kalamayacağını veya ilgili haberlerin "dezenformasyon" olduğunu iddia ederek kolayca yalan söyleyemeceğini belirtti.

ABD tarafının suçsuzluğunu kanıtlamanın en iyi yolunun, kapılarını açarak uluslararası toplumun incelemesine izin vermek olduğunu söyleyen Wang, ABD'ye Ukrayna ve dünyanın geri kalanındaki biyolojik askeri faaliyetleri konusunda açık olması ve Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin onaylama protokolünün hazırlanmasını engellemeye son vermesi yönünde çağrıda bulundu.

Xinhua / Güncel