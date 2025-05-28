Çin, ABD'ye Uluslararası Öğrencilerin Haklarını Koruma Çağrısı Yaptı

Çin, ABD'ye Uluslararası Öğrencilerin Haklarını Koruma Çağrısı Yaptı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uluslararası öğrencilere vize verilmemesi yönündeki talimatına tepki göstererek, Çin vatandaşları da dahil olmak üzere tüm uluslararası öğrencilerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye aralarında Çin vatandaşlarının da bulunduğu uluslararası öğrencilerin yasal, meşru hak ve çıkarlarını ciddiyetle koruma çağrısı yaptı.

Mao, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin tüm dünyadaki büyükelçilik ve konsolosluklarına yabancı öğrencilere vize verilmemesi talimatı verdiğine yönelik haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mao, eğitim işbirliği ve akademik etkileşimlerin olağan seyrinin bozulmaması gerektiğine her daim inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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