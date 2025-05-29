Çin, ABD'ye Taiwan Konusunda Müdahale Etmemesi Çağrısı Yaptı

Çin, ABD'ye Taiwan Konusunda Müdahale Etmemesi Çağrısı Yaptı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'yi Taiwan meselesinde ateşi körüklememeye davet ederek, bu tür eylemlerin geri tepeceğini vurguladı. Zhang, Taiwan'ın Çin'in parçası olduğunu yineleyerek, dış müdahalelere karşı ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'ye Taiwan konusunda ateşi körüklemeye son verme çağrısında bulunarak bu tür eylemlerin sadece geri tepeceğini vurguladı.

Basında yer alan haberlere göre bazı ABD'li askeri komutanlar, Çin'in Taiwan'la ilgili uygulamaları hakkında asılsız suçlamalarda bulunmuştu. Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında söz konusu haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zhang, Taiwan'ın Çin'in parçası olduğunu yineledi.

Zhang, Taiwan konusunun çözüme kavuşturulmasının, Çinlilere ait ve hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen bir konu olduğunu vurguladı.

Zhang, "Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki durumu 'Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan' ayrılıkçıların provokasyonları ve yabancı güçlerin müdahalelerinden daha fazla istikrarsızlaştıran bir faktör bulunmamaktadır" dedi.

Sözcü, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak üzere harekete geçmesinin meşru, gerekli, yasal ve haklı olduğunu söyledi.

Zhang, ABD'nin sözde "Çin tehdidine" karşı askeri varlığını artırdığına dair haberler konusunda ise karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinin iki ülkenin birbiriyle ilişki kurmasının doğru yolu olduğunu ifade etti.

Zhang, "ABD, kasıtlı ya da kasıtsız olarak hayalinde 'güçlü bir düşman' yaratmaktan vazgeçmeli. Böyle bir hayal mantıksız ve son derece tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Çin ordusunun, savaşa hazır olma durumunu artırmak ve ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını sıkı şekilde korumak üzere gereken tüm çabayı göstereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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