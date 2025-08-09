Çin, ABD'ye Taiwan ile İlişkilerde Kesinti Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD'ye Çin'in Taiwan bölgesi ile her türlü resmi etkileşim ve askeri bağlantılarını kesme çağrısı yaptı.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı'nın yakında Taiwan'a gidecek bir kongre heyetine başkanlık edeceği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "ABD tarafının tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildirgenin hükümlerine riayet etmesini talep ediyoruz" dedi.

Jiang, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklemeyeceği yönündeki taahhüdüne ciddiyetle sadık kalması ve Taiwan'daki ayrılıkçılarla gizli işler çevirmeye ve bu ayrılıkçıları desteklemeye son vermesi gerektiğini vurguladı.

Taiwan lideri Lai Ching-te'nin askeri harcamaları artıracakları yönündeki açıklamasına tepki gösteren Jiang, Lai ve taifesinin Taiwan halkının refahını göz ardı ettiğini, halkın zor kazanılmış servetini ABD ile yapılan silah anlaşmalarına harcadığını söyledi.

Sözcü, "Lai ve taifesi, ayrılıkçı davalarına destek karşılığında ABD'ye boyun eğmekten ve Taiwan'ın çıkarlarını satmaktan çekinmiyor" dedi.