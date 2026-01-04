Çin, ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Eşini Derhal Serbest Bırakmasını İstedi

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in ABD'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Sözcü açıklamayı, ABD'nin cumartesi günü Maduro ve eşini yakalayıp ülke dışına çıkarmak için askeri birlik gönderdiği ve birçok ülkenin buna tepki verdiği yönündeki haberlere ilişkin yaptı.

ABD'nin Maduro ve eşini zorla alıkoyup ülke dışına çıkarmış olmasından derin endişe duyduklarını belirten sözcü, ABD'nin bu hareketinin uluslararası hukuku, uluslararası ilişkilerdeki temel normları ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Sözcü, Maduro ve eşinin kişisel güvenliklerini sağlaması, Maduro ve eşini derhal serbest bırakması, Venezuela hükümetini devirmeye yönelik eylemlerine son vermesi ve sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmesi yönünde ABD'ye çağrıda bulunduklarını ifade etti.