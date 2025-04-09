Çin, ABD'ye Karşı Misilleme Olarak Gümrük Vergisini Yüzde 84'e Çıkardı

(ANKARA) - Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ithal ürünlere yüzde 104 oranında gümrük vergisi uygulama kararına karşı misilleme yaptı. Çin, yarından itibaren ABD mallarına yüzde 84 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Çin'in misillemesinin "talihsiz" olduğunu savundu.

Çin Maliye ve Ticaret Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Çin'in yarından itibaren ABD mallarına daha önce açıklanan yüzde 34'lük gümrük vergisi oranını yüzde 84'e çıkardıklarını bildirdi. Bakanlık, "12 ABD kuruluşunu ihracat kontrol listesine ve 6 ABD kuruluşunu güvenilmez kuruluş listesine eklediğini" belirtti.

İhracat kontrol listesine eklenen şirketler arasında American Photonics ve Novotech de bulunuyor. Buna göre, Çin, bu şirketlere çift kullanımlı ürünlerin ihracatını yasaklayacak. Bunun yanı sıra, Shield AI ve Sierra Nevada Corporation da dahil olmak üzere güvenilmez kuruluşlar listesine eklenenlerin Çin ile ilgili ithalat ve ihracat faaliyetleri ve Çin'e yatırım yapmaları yasaklanacak.

Bakanlık, Dünya Ticaret Örgütü'ne yaptığı bildirimde, ABD'nin Pekin'e karşılıklı gümrük vergisi uygulama kararının küresel ticareti daha da istikrarsızlaştırma tehdidi yarattığını ifade etti. Bakanlık, "Durum tehlikeli bir şekilde tırmanmıştır... Etkilenen üyelerden biri olarak Çin, bu pervasız hamleye karşı ciddi endişelerini ve kesin muhalefetini ifade etmektedir. Karşılıklı gümrük tarifeleri ticaret dengesizliklerine çare değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır. Bunun yerine, ABD'nin kendisine zarar vererek geri tepecektir" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise, Çin'in yüzde 84 oranındaki misilleme gümrük vergilerinin "talihsiz" olduğunu savundu. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya platformu Truth Social'dan yayınladığı paylaşımda, "Apple ve rekor sayıdaki diğer birçok şirketin yaptığı gibi şirketinizi ABD'ye taşımak için harika bir zaman. Sıfır tarife ve neredeyse anında elektrik/enerji bağlantıları ve onayları. Çevresel gecikme yok, beklemeyin, şimdi yapın" dedi.

Öte yandan, ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri, Çin'in ABD mallarına yönelik ek gümrük vergisi önlemlerini açıklamasının ardından keskin bir düşüş yaşadı.