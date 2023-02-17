Çin, ABD'ye İnsansız Hava Aracını Siyasi Manipülasyon İçin Kullanmama Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, Çin'in sivil insansız hava aracının ABD hava sahasına kasıtsız girişine aşırı tepki vermemesi ve bu durumu Çin'i karalamak ve saldırmak için siyasi manipülasyon amacıyla...

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin, Çin'in sivil insansız hava aracının ABD hava sahasına kasıtsız girişine aşırı tepki vermemesi ve bu durumu Çin'i karalamak ve saldırmak için siyasi manipülasyon amacıyla kullanmaması gerektiğini söyledi.

Wang, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in, Çin'in ABD'li savunma müteahhitlerine yaptırım uygulayarak "yoldan saptığı" ve hava aracı meselesinde gösterdiği tutumun "sorumsuzca" olduğu yönündeki yorumlarına cevaben açıklamalarda bulundu.

Sözcü, "Saptırma'dan bahsetmişken, ABD bize neden yerden 18.000 metre yükseklikteki 'balonu' görebildiğini, ancak Ohio üzerindeki vinil klorürden oluşan zehirli mantar bulutuna karşı kör olduğunu açıklayabilir mi?" diye sordu.

Wang, "Kuzey Akım'daki patlamanın hemen ardından soruşturmalar ve hesap verebilirlik konusunda yüksek sesle konuşurken, ABD'li bir gazeteci tarafından yazılan son soruşturma raporunun ardından neden alışılmadık bir şekilde sessiz kaldı?" diye devam etti.

"ABD'nin ayrıca açıklaması gerekiyor: Düşürdüğü üç yüksek irtifa nesnesi tam olarak neydi? ABD, bu nesnelerin ABD hava sahasında görülmesinin sorumsuzca olduğunu düşünmüyorsa, neden Çin'e parmak sallıyor?" diye soran Wang, "ABD bu duruma aşırı tepki göstermemeli ve güç kullanımını kötüye kullanmamalıydı. Bu olaydan siyasi manipülasyon veya Çin'i karalamak ve saldırmak için faydalanmamalıydı" ifadelerini kullandı.