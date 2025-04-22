Çin, ABD'ye Hong Kong Yaptırımları Hakkında Karşı Önlem Alacak

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hong Kong'la ilgili konularda hatalı davranışlarda bulunan ABD Kongresi üyeleri, ABD'li yetkililer ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına yaptırım uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında ABD'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Çin merkezi hükümetinin 6 yetkilisine yönelik yaptırımlar açıklamasının ardından Çin'in alacağı karşı önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Guo, ABD'nin yasadışı tek taraflı yaptırımlarının, Hong Kong da dahil olmak üzere Çin'in içişlerine ciddi bir müdahale ve uluslararası hukuk ilkelerinin ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normların ihlali olduğunu kaydetti.

Guo, Hong Kong'la ilgili konularda hatalı davranışlarda bulunan ABD Kongresi üyeleri, ABD'li yetkililer ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca yaptırım uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

"ABD'ye mesajımız, Hong Kong'un Çin'e ait olduğu ve Hong Kong'un işlerine ABD müdahalesinin asla kabul edilmeyeceği şeklindedir" diyen Guo, ABD'nin Hong Kong'la ilgili konulardaki yanlış uygulamalarına karşılık mutlaka Çin'in kararlı yanıtı ve karşılıklılık ilkesi uyarınca uygulanacak karşı önlemleri olacağını belirtti.