Çin, ABD'ye Güney Çin Denizi'ndeki Gerilimlere Son Verme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için Güney Çin Denizi'nde nifak yaratmaya, sorun çıkarmaya ve düşmanlıkları körüklemeye derhal son verme çağrısı yaptı.

Basında çıkan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio kısa süre önce yaptığı açıklamada, Çin'in Huangyan Dao'da ulusal doğa koruma alanı kurma planlarına karşı çıkan Filipinler'in yanında olduklarını söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında söz konusu açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lin, "ABD tarafının yaptığı hatalı açıklamalara ilişkin ciddi protestolarımızı bugün diplomatik kanallardan iletmiş bulunuyoruz" dedi.

"Huangyan Dao, Çin'in öz toprağıdır" diyen Lin, Huangyan Dao Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın kurulmasının Çin'in egemenliğiyle ilgili bir konu olduğunu, dolayısıyla makul ve yasal olan bu girişimin eleştirilmesinin uygun olmadığını vurguladı.

Lin, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin ortak çabaları sayesinde Güney Çin Denizi'ndeki durumun an itibarıyla genel olarak istikrarlı olduğunu kaydetti.

Lin, Güney Çin Denizi meselesine taraf olmayan ABD'nin defalarca temelden yoksun açıklamalar yaptığını ve ilgili taraflar arasında denizcilik konularındaki anlaşmazlıklara bilerek karışıp konuya müdahil olduğunu söyledi.

Lin, "Bazı ülkeleri yanına çekerek çatışma yaratan ve gerilimi tırmandıran ABD, Güney Çin Denizi'ndeki barış ortamını bozmuştur" ifadelerini kullandı.

Güney Çin Denizi tahkim davasında verilen sözde kararı, tamamen ABD tarafından hukuki süreç kisvesi altında sahnelenmiş bir siyasi komedi diye nitelendiren Lin, yasadışı ve geçersiz ve hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan kararı kabul etmediklerini ve tanımadıklarını vurguladı.

Lin, "Güney Çin Denizi'nde uluslararası hukukun üstünlüğünü, barışı ve istikrarı savunanın kim olduğu, yıkıcı ve sorun çıkaranın da kim olduğu son derece açıktır" ifadelerini kullandı.

Lin, Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nu tam ve etkili şekilde uygulamak, Güney Çin Denizi'nde davranış kurallarına ilişkin müzakereleri aktif şekilde ilerletmek ve Güney Çin Denizi'ni ortaklaşa barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek üzere ASEAN ülkeleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.