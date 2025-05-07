Çin, ABD'ye Gümrük Vergileri İçin Diyalog Çağrısında Bulundu
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin gümrük vergileri konusunu müzakerelerle çözmesi için tehdit ve baskılara son vermesi gerektiğini belirtti. Lin, ABD'nin vergi savaşını başlattığını vurgulayarak, müzakere kapılarının açık olduğunu ifade etti.
BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin, gümrük vergileri meselesini müzakere yoluyla çözüme kavuşturmayı gerçekten istemesi halinde, tehdit ve baskılara son verip Çin ile eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde diyalog arayışına girmesi gerektiğini söyledi.
Salı günkü basın toplantısında vergi savaşını başlatanın ABD olduğunu vurgulayan Lin, "Çin'in bu konudaki tutumu tutarlı ve net. Başka bir deyişle savaşmak zorunda kalırsak savaşırız. ABD, görüşme yapmak isterse de kapılarımız açık" dedi.
Kaynak: Xinhua / Güncel