Çin, ABD'ye Çok Taraflı Ticaret Rejimlerinin Yetkisini Destekleme Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'nün kural ve yükümlülüklerine ciddiyetle uymaya ve çok taraflı ticaret rejimlerinin yetki ve etkinliğini desteklemeye çağırdığını söyledi.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'nün kural ve yükümlülüklerine ciddiyetle uymaya ve çok taraflı ticaret rejimlerinin yetki ve etkinliğini desteklemeye çağırdığını söyledi.

Wang'ın açıklaması, Avrupa Komisyonu Yönetici Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in, küresel zorlukların devasa olduğu bir ortamda ABD ile Avrupa arasında ABD Enflasyonu Azaltma Yasası konusunda görüşmeler devam ederken ABD'nin ayrımcı sübvansiyonlar ve vergi indirimleri rotasını izlemesinin sorunlu olduğuna yönelik yakın zamanda yaptığı açıklamasının ardından geldi.

"Duvarlar ve bariyerler inşa eden" ve "ayrıklaştırma ve tedarik zincirlerinin koparılması" peşinde koşan ABD'nin son yıllarda küresel sanayi ve tedarik zincirlerini ciddi şekilde bozduğunu ve küresel ekonominin parçalanma riskini artırdığını vurgulayan Wang, ABD'nin giderek dünya ekonomisinin gelişim ve istikrarını tehdit eden önemli bir faktör haline geldiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu'nun yakın zamanda yayınladığı bir rapora atıfta bulunan Wang, dünya ekonomisinin sınırlı parçalanmasının bile küresel gayrisafi yurtiçi hasıladan (GSYİH) yüzde 0,2 koparacağını, küresel ekonominin ciddi şekilde parçalanması durumunda küresel ekonomik üretiminin yüzde 7 kadar azalacağını dile getirdi.

Wang, rekabetin adil ve rasyonel olması gerektiğini vurguladı. ABD'nin ne tek taraflılık ve korumacılık uygulamalarının ne de diğer ülkeleri bastırma ve onların kalkınma haklarını ellerinden alma çabalarının gerekçelendirilemeyeceğini söyleyen Wang, bu tür uygulamaların piyasa kurallarını ve ekonominin yasalarını ihlal ettiğini ve çıkmaza gireceğini sözlerine ekledi.