Çin, ABD'ye Çinli Öğrenciler Üzerindeki Ayrımcı Uygulamalara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'deki Çinli öğrenci ve akademisyenlere yönelik siyasi amaçlı ve ayrımcı kolluk uygulamalarına son verilmesi çağrısı yaptı.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında bir Çinli akademisyenin daha ABD kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Guo, bir süredir ulusal güvenlik kavramını aşırı genişleten ABD'nin, birçok Çinli öğrenci ve araştırmacıya asılsız suçlamalar yönelterek rahatsızlık verdiğini, sorguya tabi tuttuğunu ve hatta tutuklama ve kovuşturma eylemlerinde bulunduğunu söyledi.

Guo, "Bu durum, Çinli öğrenci ve akademisyenlerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde zedelemekte, eğitim işbirliği başta olmak üzere Çin ile ABD arasındaki halklar arası etkileşimleri büyük oranda bozmakta ve nihayetinde ABD'nin kendi imaj ve uluslararası itibarına zarar vermektedir" dedi.

Guo, ABD'ye "suçluk varsayımı" ve siyasi manipülasyondan vazgeçme ve Çinli öğrencilerin ülkede eğitim görmesini memnuniyetle karşıladıklarını gösterecek şekilde sözlerini somut eylemlerle destekleme çağrısında bulunduklarını belirtti.

Guo, "Çin, yurtdışındaki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaktır. ABD'de öğrenim gören Çinli öğrencilere potansiyel risklere karşı tetikte olmalarını da hatırlatmak istiyoruz" dedi.