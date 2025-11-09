Çin, ABD'ye Çift Kullanımlı Ürün İhracatını Kontrol Ediyor

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye ihraç edilen çift kullanımlı ürünlerin kontrolüne yönelik 2024 yılında yayımladığı bildirideki bir maddenin uygulanmasını askıya alacağını duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, 2024 tarihli 46 numaralı bildirinin ikinci maddesinin pazar gününden itibaren 27 Kasım 2026 tarihine kadar askıya alınacağını belirtti.

Buna göre, galyum, germanyum, antimon ve süper sert malzemelerle ilgili çift kullanımlı ürünlerin ABD'ye ihracatına prensip olarak izin verilmeyecek ancak grafit gibi çift kullanımlı ürünlerin bu ülkeye ihracatı konusunda nihai kullanıcı ve kullanım amaçlarına ilişkin daha sıkı incelemeler yapılacak.