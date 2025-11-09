Haberler

Çin, ABD'ye Çift Kullanımlı Ürün İhracatını Kontrol Ediyor

Güncelleme:
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye ihraç edilen çift kullanımlı ürünlerin kontrolüne yönelik bir uygulamayı 2024'te askıya aldığını duyurdu. Galyum, germanyum ve antimon gibi ürünlerin ihracatı prensip olarak yasaklanacakken, grafit gibi ürünler için daha sıkı kontroller yapılacak.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'ye ihraç edilen çift kullanımlı ürünlerin kontrolüne yönelik 2024 yılında yayımladığı bildirideki bir maddenin uygulanmasını askıya alacağını duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, 2024 tarihli 46 numaralı bildirinin ikinci maddesinin pazar gününden itibaren 27 Kasım 2026 tarihine kadar askıya alınacağını belirtti.

Buna göre, galyum, germanyum, antimon ve süper sert malzemelerle ilgili çift kullanımlı ürünlerin ABD'ye ihracatına prensip olarak izin verilmeyecek ancak grafit gibi çift kullanımlı ürünlerin bu ülkeye ihracatı konusunda nihai kullanıcı ve kullanım amaçlarına ilişkin daha sıkı incelemeler yapılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
