Çin, ABD'ye ait 10'dan fazla balonun hava sahasına girdiğini iddia etti

Çin, 2022'nin başından bu yana ABD'ye ait 10'dan fazla yüksek irtifa balonunun hava sahasına girdiğini ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, iki ülke arasındaki "casus balonu" kriziyle ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, ABD'ye ait balonların başka ülkelerinin hava sahasına izinsiz girdiğine sıkça rastlandığını ifade etti.

Vang, "ABD'ye ait yüksek irtifa balonları, yalnızca geçen yılın başından bu yana, Çin otoritelerinin izni olmadan hava sahamızda 10'dan fazla yasa dışı uçuş gerçekleştirdi." dedi.

Geçen hafta ABD hava sahasında tespit edildikten sonra vurulan, Çin'in kendisine ait olduğunu kabul ettiği balonun "tamamen kaza sonucu" sürüklendiğini savunan Vang, "ABD, başkalarına iftira atmadan ve onları karalamadan önce kendisine bakmalı ve kendi davranışını düzeltmeli." diye konuştu.

Vang, ABD'nin balonu vurarak düşürmesinin aşırı bir tepki ve gücün kötüye kullanılması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"ABD, teknolojik avantajlarını kullanarak dünya genelinde geniş ölçekli ve ayrım gözetmeyen elektronik takip ve casusluk faaliyetleri yürütüyor, başka ülkelerin egemenliğini ve çıkarlarını, uluslararası hukuku ve teamülleri ihlal ediyor. ABD dünyanın en büyük espiyonaj suçlusu ve en büyük gözetleme imparatorluğudur." dedi.

Geçen yıl ABD'ye ait 657 savaş gemisi ve uçağının keşif için Çin topraklarına yaklaştığını, bu yıl yalnızca ocak ayında 64 savaş gemisi ve uçağının Pekin'in egemenlik iddia ettiği Güney Çin Denizi'nde tespit edildiğini belirten Vang, "Bu gelişmeler Çin'in egemenliğini ve bölgesel barış ile istikrarı ciddi şekilde tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

ABD ile Çin arasındaki "casus balonu" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.