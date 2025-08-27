Çin: ABD ve Rusya'nın Nükleer Müzakerelerine Katılmamız Gerçekçi Değil

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'den ABD ve Rusya ile nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılmasının istenmesinin ne kabul edilebilir ne de gerçekçi olduğunu söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basında yer alan haberlere göre Trump, ABD ve Rusya'nın, nükleer silahlarını azaltmayı görüştüklerini ve Çin'in de bu görüşmelere katılmasını beklediğini söyledi.

Guo, dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip ülkesi olan ABD'nin, nükleer silahsızlanma konusundaki özel ve birincil sorumluluğunu ciddiyetle yerine getirmesi, ayrıca nükleer silah cephaneliğini büyük oranda ve önemli ölçüde azaltması ve nihayetinde nükleer silahsızlanmanın tam ve kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesine yönelik şartları yaratması gerektiğini belirtti.

Guo, "Çin'in nükleer gücü hiçbir bakımdan ABD'nin nükleer gücüyle aynı düzeyde değildir. Nükleer politikalarımız ve stratejik güvenlik ortamlarımız da tamamen farklıdır" dedi.

Çin'in nükleer silahları "ilk kullanan taraf olmama" politikası ve kendini savunmaya odaklanan bir nükleer strateji izlediğine dikkat çeken sözcü, Çin'in nükleer gücünü de her zaman ulusal güvenliğin gerektirdiği minimum düzeyde tuttuğunu ve hiçbir ülkeyle silahlanma yarışına girmediğini ifade etti.

Guo, Çin'in sahip olduğu nükleer güç ve izlediği nükleer politikanın, dünya barışına katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.