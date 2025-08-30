Çin, ABD ve Japonya'nın Asya'daki Füze Planlarına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve Japonya'nın diğer ülkelerin güvenlik endişelerine saygı göstermesi, Typhon füze sisteminin konuşlandırılmasından kaçınması ve somut adımlarla bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Guo bu açıklamayı cuma günkü basın toplantısında, eylül ayında Japonya'da yapılacak ortak tatbikatlar sırasında ABD ordusunun Japonya'da Typhon orta menzilli füze sistemini konuşlandırmayı ve ilgili tatbikatları gerçekleştirmeyi planladığına dair basında çıkan haberlere ilişkin yaptı. Sistem, tatbikatların ardından kaldırılacak.

Guo, "Çin, ilgili konularda defalarca ciddi endişelerini dile getirmiştir. Çin, ABD'nin Asya ülkelerinde Typhon Orta Menzilli Füze Sistemi'ni konuşlandırmasına her zaman karşı çıkmıştır" dedi.

Guo, Typhon füze sisteminin Japonya'da konuşlandırılmasının, diğer ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını daha da zedeleyeceğini ve bölgesel stratejik güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturacağını söyledi.

Guo, militarist saldırganlık geçmişi nedeniyle Japonya'nın askeri ve güvenlik hamlelerinin Asya'daki komşuları ve uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini belirtti.

Bu yıl, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşı zaferlerinin 80. yıldönümü.

Guo, "Japonya'yı, saldırganlık tarihini ciddi bir şekilde gözden geçirmesi, barışçıl kalkınma yolunu izlemesi, askeri ve güvenlik alanlarında ihtiyatlı davranması ve Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini daha fazla kaybetmekten kaçınması için çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Guo, "Ayrıca, ABD'yi tarihten ders almaya ve aksini yapmak yerine doğru olanı yapmak için daha fazla çaba ve kaynak ayırmaya çağırıyoruz" dedi.