Çin, ABD ve İngiltere'nin Taiwan Boğazı'ndaki Provokatif Eylemlerine Yanıt Verdi

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Shi Yi, cuma günü Taiwan Boğazı'ndan geçen ve provokatif eylemlerde bulunan ABD destroyeri Higgins ve İngiliz fırkateyni HMS Richmond'u takip edip izlemek üzere deniz ve hava kuvvetleri birliklerinin sevk edildiğini söyledi.

Shi, duruma müdahale edildiğini ve durumun etkili şekilde yönetildiğini belirtti.

Sözcü, "ABD ve İngiltere'nin eylemleri yanlış sinyaller göndermiş ve Taiwan Boğazı'daki barış ve istikrarını zedelemiştir" dedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı birliklerinin her zaman yüksek alarm durumunda olduğunu kaydeden sözcü, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve bölgesel barış ve istikrarı kararlılıkla korumaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.