Çin, ABD ve İngiltere'nin Hong Kong'a müdahalesine karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İngiltere'nin Hong Kong'taki ulusal güvenlik yasasını karalama ve hukukun üstünlüğüne müdahale etme girişimlerini kınadıklarını belirtti.

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İngiltere'nin Hong Kong'taki ulusal güvenlik yasasını alenen karalama ve bölgedeki hukukun üstünlüğüne müdahale etme girişimlerini esefle karşıladıklarını ve bu girişimlere şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Mao, söz konusu açıklamayı Cuma günü, bazı ABD'li ve İngiliz yetkililerin, Hong Kong polisinin Perşembe günü yurt dışında yaşayan ve ulusal güvenlik suçlarıyla itham edilen beş aktivist hakkında tutuklama emri çıkarmasını kınamalarına ilişkin soru üzerine yaptı.

"Yurtdışına kaçan beş Çin karşıtı isyancının, ulusal güvenliği tehlikeye attığından şüpheleniliyor" diyen Mao, Hong Kong polisinin yasalara uygun şekilde tutuklama emri çıkardığını kaydetti.

Bunun uluslararası hukuk ve teamüllere uygun, gerekli ve meşru bir eylem olduğuna işaret eden sözcü, ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere diğer ülkelerin ulusal güvenlik yasalarının da ülke sınırları dışında etkileri olduğunu hatırlattı.

İstikrarı bozan beş kişinin, demokrasi ve insan hakları arayışı bahanesiyle ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerde bulunduklarını söyleyen Mao, bu kişilerin eylemlerini destekleyip onaylayan ABD ve İngiltere'nin, Hong Kong'u istikrarsızlaştırma niyetlerini ortaya koyduklarını vurguladı.

Mao, "Hong Kong'un, Çin'in toprağı olduğunu vurgulamak istiyorum. Hong Kong'la ilgili meseleler tamamen Çin'in iç işleri kapsamına girer ve dışarıdan hiçbir müdahaleyi kabul etmez" dedi.

Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumakta kararlı olduğu konusunda uyarıda bulunan sözcü, ilgili ülkelerden Çin'in egemenliğine ve Hong Kong'taki hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini ve Çin'in içişlerine karışmaktan vazgeçmelerini istedi.