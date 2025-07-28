Çin, ABD ve AB Arasındaki Ticaret Anlaşmasına Sert Tepki Gösterdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Avrupa Birliği arasında sağlanan ticaret anlaşmasının Çin'in çıkarlarını zedeleyeceğini belirterek, böyle anlaşmalara karşı çıktıklarını duyurdu. Bakanlık, ekonomik sorunların çözümünde diyalog ve istişareyi savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşması hakkında, Çin'in çıkarlarını zedeleyen her türlü anlaşmaya sert şekilde karşı çıktıklarını aktardı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Sözcü Guo Ciakun, başkent Pekin'deki günlük basın toplantısında ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşması hakkında değerlendirmede bulundu.

Guo, ülkesinin, ekonomik ve ticari sorunların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları uyarınca diyalog ve istişare yoluyla çözülmesine taraf olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Guo, "Herhangi bir tarafın Çin'in çıkarları aleyhinde bir anlaşma yapma girişimine kesinlikle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile AB arasında varılan ticaret anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." demişti.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini bildiren Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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