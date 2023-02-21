Çin: Abd, Ukrayna Krizi Konusunda Çin'e Ders Verecek Konumda Değil

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Çin'e Ukrayna krizi konusunda ne yapacağını söyleyecek konumda olmadığını çünkü savaş alanına silah yağdıranın Çin değil ABD olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Çin'e Ukrayna krizi konusunda ne yapacağını söyleyecek konumda olmadığını çünkü savaş alanına silah yağdıranın Çin değil ABD olduğunu söyledi.

Wang, Pazartesi günü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya, "Rusya ile ilişkilerimiz söz konusu olduğunda ABD'nin suçlamada bulunmasına ya da zorlama ve baskı yapmasına asla tahammül etmeyeceğiz" dedi.

Wang, Ukrayna konusunda Çin'in konumunun barış görüşmelerini desteklemekten ibaret olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun kimin diyalog çağrısında bulunduğunu ve barış için çabaladığını, kimin alevleri ve çatışmayı körüklediğini gayet iyi bildiğini belirtti.

Wang, ABD tarafını oynadığı rol üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeye, tansiyonu düşürmek ve barış görüşmelerini ilerletmek için gerçekten bir şeyler yapmaya, suçu başkasına atmayı ve dezenformasyon yaymayı bırakmaya çağırdı.

Sözcü, Çin'in barış ve diyalogdan yana olmaya devam edeceğini ve durumun yatıştırılmasında yapıcı bir rol oynayacağını söyledi.

Ukrayna krizinin birinci yıl dönümüne sayılı günler kaldığına dikkat çeken Wang, Çin'in krize siyasi bir çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin bir belge yayımlayacağını duyurdu.

Wang, bu belgede Cumhurbaşkanı Xi'nin tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, BM Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerine bağlı kalınması, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine yardımcı olacak tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan önemli önerilerinin yineleneceğini ifade etti.

Belgede Çin'in nükleer bir savaşın asla yapılmaması gerektiğini ve böyle bir savaşın kazananı olmayacağını yineleyeceğini belirten Wang, "Sivil nükleer tesislerin güvenliğini sağlamak için çaba gösterilmesi ve nükleer santrallere yönelik saldırılar ile biyokimyasal silahların kullanılmasına hep birlikte karşı çıkma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Çinli sözcü, "Durum ne kadar karmaşıksa, soğukkanlı ve pragmatik olma ihtiyacı da o kadar önemlidir. Çatışma ne kadar uzarsa, barış için çaba sarf etmekten vazgeçmememiz o kadar kritik hale geliyor. Çin, barışın en yakın zamanda sağlanmasına yönelik çabalarını sürdürmek için tüm taraflarla birlikte çalışmayı umuyor" diye konuştu.