Çin-ABD Ticaretindeki Düşüş, Konteyner Seferlerini Etkiliyor

NEW YORK, 11 Mayıs (Xinhua) -- Önde gelen birçok küresel konteyner operatörü, Çin ile ABD arasındaki ticaretin yüksek gümrük vergileri nedeniyle azalmasıyla birlikte iki ülke arasındaki sefer sayılarını düşürdü.

Dünyanın önde gelen konteyner taşımacılık şirketlerinden Almanya'nın Hapag-Lloyd AG şirketinin sözcüsü, taleplerdeki düşüş nedeniyle Çin'den ABD'ye yapılan sevkiyatların yüzde 30'unu iptal ettiklerini söyledi.

Denizcilik verileri sağlayan Danimarka'nın eeSea şirketinin CEO'su Simon Sundboell'e dayandırılan haberlere göre MSC Group'un, Zim Integrated Shipping Services'in ve Cosco, Evergreen, CMA-CGM ve Orient Overseas Container Line'ı içeren Ocean Alliance'ın işlettiği haftalık tarifeli seferlerin bazıları askıya alındı.

Asya'dan ABD'ye kargo taşımacılığına yönelik talepte son dönemde meydana gelen değişiklikler karşısında Asya'dan ABD'nin Doğu Kıyısı ve Körfez rotalarına hizmet veren ağının kapasitesini yeniden düzenleyen MSC Group, bu kapsamda Empire ve Pelican hizmetlerini askıya aldı.

Sundboell, "Bunlar öncü veriler değil, ekonomik faaliyetlerdeki düşüşün kanıtı" dedi

İsviçreli taşımacılık ve lojistik şirketi Kuehne + Nagel International AG'nin CEO'su Stefan Paul ise bazı ticari işlemlerin tamamen durması nedeniyle Çin'den ABD'ye yönelik rezervasyonların yüzde 25-30 oranında düşmesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan piyasa bilgi sağlayıcısı Kpler'in verdiği bilgilere göre ABD'nin Çin'e ham petrol, kömür ve soya fasulyesi ihracatı da düşmüş durumda. Martta günde 170.000 varilin üzerine çıkan Körfez Kıyısı'ndan Çin'e yönelik ham petrol akışı, nisanda durma noktasına geldi.