Çin: ABD 'Taiwan'ın Bağımsızlığını' Savunan Ayrılıkçıları Açık Şekilde Destekliyor

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan liderinin ABD üzerinden sözde "transit geçişi" ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçılara açık şekilde göz yumup destek verdiğini belirterek tepki gösterdi.

BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Taiwan liderinin ABD üzerinden sözde "transit geçişi" ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçılara açık şekilde göz yumup destek verdiğini belirterek tepki gösterdi. Sözcü, ABD tarafını Taiwan ile her türlü resmi teması sonlandırmaya çağırdı.

Mao Çarşamba günü düzenlediği günlük basın toplantısında, Taiwan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'deki sözde molasının "transit geçişten" çok, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ilerleme kaydetme ve propaganda yapma amaçlı bir girişim olduğunu söyledi.

Mao bu açıklamayı, üst düzey bir ABD'li yetkilinin, "Tsai'nin bu haftaki ABD ziyaretini, Çin'in aşırı tepki göstermek için bahane olarak kullanması için hiçbir neden olmadığı" yönündeki yorumuna yanıt olarak yaptı.

Sözcü, "Mesele Çin'in aşırı tepki göstermesiyle ilgili değil, mesele ABD'nin 'Taiwan'ın bağımsızlığını' destekleyen ayrılıkçılara açık şekilde göz yumup destek vermesi" dedi.

Mao, "Çin, ABD ve Taiwan bölgesi arasında olabilecek resmi bir temasın herhangi bir biçimine kesinlikle karşı çıkıyor. Taiwan liderinin herhangi bir unvan veya bahaneyle ABD'ye yapacağı herhangi bir ziyarete de kesinlikle karşıyız. ABD'nin, tek Çin ilkesini ihlal edecek şekilde Taiwan yetkilileriyle yapacağı her türlü temasa kesinlikle karşı çıkıyoruz" diye belirtti.

"Çin, Tsai'nin ABD'deki sözde molasıyla ilgili olarak ABD tarafına defalarca tepki gösterdi" diyen Mao, "Geçmişteki hatalar hiçbir yeni hatayı haklı çıkarmaz. Bir hatayı tekrarlamak onu meşru kılmaz" diye konuştu.

Sözcü, sorun yaratan ve provokasyon yapanların Çin değil, ABD ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan bölücüler olduğunu vurguladı.

Mao, ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye bağlı kalmaya, ABD liderlerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" ile "iki Çin" veya "bir Çin, bir Taiwan" politikalarını desteklememe yönündeki taahhüdünü samimi şekilde yerine getirmeye, Taiwan ile her türlü resmi teması durdurmaya, bölge ile olan önemli alışverişleri ilerletmeye son vermeye, tek Çin ilkesini geçiştirmeye veya bu ilkenin içini boşaltmayı bırakmaya ve ikili ilişkilerin siyasi temelini baltalamayı bırakıp, iki ülke arasındaki ilişkiye "koruyucu parmaklıklar" koymaya çağırdı.

Mao, "Çin gelişmeleri yakından takip edecek ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde savunacak" dedi.