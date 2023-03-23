Çin: Abd, Svb Krizi Konusunda Şeffaf Olmalı

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile ilgili krizin küresel finans piyasalarında karışıklığa yol açtığını belirterek, ABD'yi şeffaflığı artırmaya, sorumlu bir makroekonomik politika uygulamaya ve radikal politika...

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ile ilgili krizin küresel finans piyasalarında karışıklığa yol açtığını belirterek, ABD'yi şeffaflığı artırmaya, sorumlu bir makroekonomik politika uygulamaya ve radikal politika düzenlemelerinin yol açtığı ciddi olumsuz yayılma etkilerinden kaçınmaya çağırdı.

Wang açıklamayı, Perşembe günü olağan basın toplantısında, Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşü hakkındaki soru üzerine yaptı ve Çin'in gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Bugünün dünyasında, küresel finans sisteminin birbiriyle oldukça bağlantılı olduğunu belirten Wang, ABD bankalarının sorunlarının sadece ABD'ye özgü olmadığını ve SVB krizinin küresel finans piyasalarında karışıklığı tetiklediğini ifade etti.

Çin'in, ABD tarafının şeffaflığı artırması, uluslararası toplumla iletişimi güçlendirmesi ve risklerin ne kadar büyük olduğu, gelecekte bunlarla nasıl başa çıkılacağı ve yayılma etkilerinin nasıl en aza indirileceği gibi uluslararası toplumu ilgilendiren bir dizi konuya açıklık getirmesini umduğunu kaydeden Wang, bunun, ABD tarafının sorumluluğu ve uluslararası toplumun beklentisi olduğunu vurguladı.

ABD dolarının uluslararası para birimi olduğunu söyleyen Wang, ABD para politikasının sadece yerel ekonomik düzenleme ve kontrol hedeflerini tutturmakla kalmayıp, aynı zamanda doların negatif yayılma etkilerini de dikkatlice değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Wang, "ABD tarafını sorumlu bir makroekonomik politika benimsemeye, pazar beklentilerini ve yatırımcı güvenini etkili şekilde istikrara kavuşturmaya, radikal politika düzenlemelerinin neden olduğu ciddi olumsuz yayılma etkilerinden kaçınmaya ve 2008 mali krizinin hatalarını tekrarlamamaya çağırıyoruz" dedi.

Sözcü, "Aynı zamanda ilgili ülkelerin finansal düzenleyici kurumlarına da, diğer ülkelerden mevduat sahipleri de dahil bütün müşterilerin sermaye güvenliğini korumak adına sağlam önlemler almaları için çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Wang, Çin'in diğer ekonomilerle makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirme ile uluslararası iktisadi ve finansal istikrarı birlikte koruma uğruna işbirliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.