Çin, ABD Savunma Bakanı'nın Açıklamalarını Sert Bir Dille Reddetti

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Shangri-La Diyaloğu'nun 22. toplantısında Çin'e ilişkin kullandığı olumsuz ifadelerden son derece rahatsız olduklarını ve bu ifadeleri kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Zhang, pazar günü yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanı'nın köklü hegemonyacı mantık, zorbaca tutum ve Soğuk Savaş zihniyeti kokan söz konusu ifadelerinin, hem Çin'in egemenlik ve çıkarlarının ciddi ihlali hem de politika ve önerilerinin çarpıtılması anlamına geldiğini belirtti.

Söz konusu ifadelerin, bölge ülkelerinin refah ve istikrarı koruma yönündeki ortak çabalarını da hiçe saydığını ve dünya ülkelerinin barış ve kalkınma yönündeki ortak arzularına ters düştüğünü kaydeden Zhang, "Bu ifadelerden son derece rahatsızız ve bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz" dedi.

ABD'nin Asya-Pasifik'teki askeri varlığını güçlendirdiğini, diğer ülkelerin içişlerine bariz şekilde müdahale ettiğini ve gerilimleri kışkırttığını belirten sözcü, "Gerçekler, zamanın baskın eğilimine karşı çıkan ve kasıtlı davranan ABD'nin sadece kendisine zarar vereceğini defalarca ortaya koymuştur" dedi.

Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu vurgulayan Zhang, Taiwan sorununu Çin'i baskı altına almak için bir araç olarak kullanmaya çalışmak şöyle dursun, ABD'nin bu konuda sorumsuzca açıklamalar yapmaya bile hakkı olmadığını söyledi.

Zhang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ülkenin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağını ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan bölücü komploları ve her türlü dış müdahaleyi kararlılıkla geri püskürteceğini ifade etti.

Zhang, Güney Çin Denizi'nde başkalarıyla birlikte hareket ederek istikrarı bozmaya çalışan ve ortalığı karıştıran ABD'nin, bölgesel barış ve istikrara yönelik "en büyük tehdit" olduğunu vurguladı.

Asya-Pasifik'te barış ve kalkınmanın her zaman koruyucusu olduklarını ve bu barış ve kalkınmaya katkı sağladıklarını kaydeden Zhang, Çin ordusunun, bölgeye zarar veren hegemonyacı anlayışa, jeopolitik çatışmaların bölgeye sirayet etmesine ve herhangi bir ülke ya da güç tarafından bölgeye savaş ve kaos getirilmesine karşı çıkmak üzere bölge ülkeleriyle birlikte çalışacağını söyledi.