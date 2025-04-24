Çin, ABD Savaş Gemisinin Tayvan Boğazı'ndan Geçişini Yalanladı

Çin, ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini belirtti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şı Yi, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS William P. Lawrence'ın Tayvan Boğazı'ndan geçtiğini ifade etti.

Komutanlığa bağlı deniz ve hava kuvvetlerinin gemiyi seyri boyunca izlediğini belirten Sözcü Şı, ABD tarafının geminin geçişini kamuoyu önünde abarttığını savundu.

Şı, ABD'nin geminin geçişiyle ilgili açıklamasının, doğru ve yanlışı karıştırdığını, yasal ilkeleri çarpıttığını ve uluslararası algıyı yanlış yönlendirdiğini ileri sürdü.

Komutanlığın açıklama ile yayımladığı videoda, Çin savaş gemisindeki denizcilerin ufuktaki ABD gemisini dürbünlerle izlediği görüldü.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından bir sözcü, Newsweek'e yaptığı açıklamada, geminin Tayvan Boğazı'nda uluslararası hukuka göre seyrüsefer ve uçuş serbestisinin olduğu sulardan rutin geçiş yaptığını bildirmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD ve diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.