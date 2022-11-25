Çin-Abd Ortak Girişimi, Yeni Bir Kruvaziyer Filosu Markasını Tanıttı

SHANGHAİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük gemi inşa şirketi olan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) ile ABD merkezli Carnival Corporation'ın bir ortak girişimi olan CSSC Carnival Kruvaziyer Denizcilik, Cuma günü Çin'e ait bir kruvaziyer gemi filosu markası olan Adora Cruises'ı tanıttı.

SHANGHAİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük gemi inşa şirketi olan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) ile ABD merkezli Carnival Corporation'ın bir ortak girişimi olan CSSC Carnival Kruvaziyer Denizcilik, Cuma günü Çin'e ait bir kruvaziyer gemi filosu markası olan Adora Cruises'ı tanıttı.

CSSC Carnival'in ilk Çin'de inşa edilen kruvaziyer gemisi halen Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi'nin tersanesinde inşa ediliyor. Geminin planladığı üzere 2023 yılı sonunda yeni marka altında denize açılması bekleniyor.

CSSC Carnival filosunda halen Costa Atlantica ve Costa Mediterranea olmak üzere iki gemi bulunuyor. Kruvaziyer şirketi, Çin'de halen inşa edilen ilk iki büyük Çin yapımı kruvaziyer gemisinin, yeni marka altında seferler düzenleyeceğini bildirdi.

Şirket, Adora Cruises'ın Wusong ve Shanghai'ı ana liman olarak kullanacağını ve Deniz İpek Yolu boyunca uzun güzergahlarda faaliyet gösterirken Çin kültürünün yayılmasına hizmet edeceğini ve Çin ile diğer ülkeler arasındaki alışverişleri artıracağını kaydetti.