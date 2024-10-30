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Çin, ABD'nin Yatırım Kısıtlamalarını Reddetti

Çin, ABD'nin Yatırım Kısıtlamalarını Reddetti
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin'e yönelik yatırım kısıtlamalarına dair kararını esefle karşıladıklarını belirtti ve bu kararın reddedildiğini vurguladı.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin'i hedef alan yatırım kısıtlamalarına yönelik son kararını esefle karşıladıklarını ve reddettiklerini söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin'i hedef alan yatırım kısıtlamalarına yönelik son kararını esefle karşıladıklarını ve reddettiklerini söyledi.

Lin, söz konusu açıklamayı Salı günkü olağan basın toplantısında, Biden yönetiminin ABD'li kişi ve şirketlerin Çin'deki yarı iletken, kuantum hesaplama ve yapay zeka gibi ileri teknoloji sektör yatırımlarına yönelik kısıtlamaları kesinleştirdiği yönündeki haberlere ilişkin yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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