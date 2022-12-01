Çin, ABD'nin Yasağı Sonrasında Yerli Firmaların Yasal Haklarını Sıkı Şekilde Koruyacak

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını sağlam şekilde gözetecek gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun beş Çinli şirketin ürettiği iletişim ekipmanının ithalatı ve satışına ilişkin kısa süre önce getirdiği yasağa ilişkin soruyu yanıtladı.

ABD tarafının ulusal güvenlik kavramını defalarca zorladığını ve Çin firmalarını kasten bastırmak için ulusal gücü kötüye kullandığını söyleyen Shu, Çin'in bu tür hareketlere kesin şekilde karşı olduğunu ifade etti.

Shu, ABD'nin bu tür uygulamalarının yalnızca Çinli firmaların meşru hak ve menfaatlerine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda ABD'li şirket ve tüketicilerin çıkarlarına da zarar vereceğini, uluslararası ekonomik düzeni ve ticaret kurallarını baltalayacağını, ayrıca taraflara ve en nihayetinde dünyaya fayda getirmeyeceğini belirtti.

Sözcü, ABD'nin hatasını derhal düzeltmesi, ekonomik ve ticari meseleleri siyasileştirmeyi ve silah haline getirmeyi bırakması, ayrıca Çinli firmalar da dahil olmak üzere bütün firmalara eşit muamele etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.