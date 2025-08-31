Çin, ABD'nin Yarı İletken Şirketlerine Yönelik Kararına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Çin'de faaliyet gösteren üç yarı iletken şirketinin "doğrulanmış son kullanıcı" iznini iptal etme kararına karşı çıktıklarını belirterek, ABD'ye bu yanlışı derhal düzeltme çağrısı yaptı.

Sözcü, ABD Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü Intel Yarı İletken (Dalian) Limited Şirketi, Samsung Çin Yarı İletken Limited Şirketi ve SK Hynix Yarı İletken Limited Şirketi'nin doğrulanmış son kullanıcı listesinden çıkardığını kaydetti.

Sözcü, cumartesi günü yaptığı açıklamada onlarca yıl boyunca hem piyasa güçlerinin hem de iş kararlarının şekillendirdiği ve birbirine yoğun biçimde bağlı bir ekosistem haline gelen yarı iletken piyasasının son derece küreselleşmiş bir sektör olduğunu söyledi.

ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek, ihracat kontrollerini araçsallaştıran kararının, küresel yarı iletken sektörü ve tedarik zincirlerinin istikrarı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağını belirten sözcü bu karara karşı olduklarını vurguladı.

ABD'ye yanlışlarını derhal düzeltme ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını koruma çağrısı yapan sözcü, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.