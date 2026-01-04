Çin: Venezuela'ya Karşı Güç Kullanan ABD'yi Şiddetle Kınıyoruz

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin egemen bir devlete karşı açıkça güç kullanmasının ve bu ülkenin devlet başkanına karşı sergilediği tutumun son derece şaşkınlık yarattığını belirterek, bu tavrı şiddetle kınadıklarını söyledi.

ABD, Venezuela'ya askeri saldırılar düzenlerken, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya karşı büyük çaplı "başarılı" bir saldırı gerçekleştirdiğini ve Venezuela lideri Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak "uçakla ülkeden çıkarıldığını" ifade etmişti.

Sözcü, ABD'nin bu tür hegemonyacı eylemlerinin uluslararası hukuku ve Venezuela'nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Çin'in buna kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.

Sözcü, "ABD'den uluslararası hukuka ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uymasını, ayrıca diğer ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeyi durdurmasını istiyoruz" dedi.