Çin, ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesini Eleştirdi

Çin, ABD'nin Venezuela bandıralı deniz araçlarına uyuşturucu kartellerine ait olduğu gerekçesiyle Karayip Denizi'nde yaptığı müdahalelerin "aşırı" ve "tek taraflı" olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Venezuela'nın ABD'nin olası bir saldırısına karşı Çin, Rusya ve İran'dan aralarında füzeler ve dronların olduğu askeri donanımları edinmeye çalıştığı iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in sınır aşan suçlarla mücadelede ülkelerin güçlü işbirliği yapmasından yana olduğunu vurgulayan Sözcü Mao, "Çin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve tehdidine karşıdır." dedi.

Mao, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barış ve istikrarın altını oyan eylemleri onaylamadıklarını, ABD'nin diğer ülkelerin araçlarına "tek taraflı" ve "aşırı" müdahalelerine karşı olduklarını belirterek, "Umarız ABD, ikili ve çok taraflı yasal çerçevelerde normal kanun koruma ve yargı işbirliğine başvurur." ifadesini kullandı.

Çin'in Venezuela'ya silah temin edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt olarak Mao, Venezuela ile ilişkilerinin iki egemen ülke arasında olduğunu, üçüncü tarafları hedef almadığı gibi, herhangi bir üçüncü taraftan da etkilenmeyeceğini kaydetti.