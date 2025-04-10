Çin, ABD'nin TikTok Yasağına Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, piyasa ekonomisi yasalarını hiçe sayan, işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını baltalayan ve gasp niteliğindeki uygulamalara karşı olduklarını söyledi.

Sözcü, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin satılmaması halinde TikTok'a uygulayacağı yasağı 75 gün daha ertelemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü, her zaman işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına saygı duyduklarını, onların hak ve çıkarlarını koruduklarını ve piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaştırılmış iş ortamından yana olduklarını vurguladı.

İşletmeler arasında eşit, gönüllü ve adil iş uygulamalarına saygı gösterdiklerini belirten sözcü, aralarında teknoloji ihracatının da bulunduğu belirli ticari düzenlemelerin Çin yasalarına uygun olarak Çin hükümeti tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.