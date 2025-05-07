Çin, ABD'nin Ticaret Müzakerelerine Yanıt Verdi

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin son dönemlerde Çin'le müzakerelerde bulunma isteğini birçok kez ifade ettiğini belirterek, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent arasındaki görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin keyfi şekilde gümrük vergisi uygulamasına kesin şekilde karşı olduklarını ve bu konudaki tutumlarının değişmediğini belirtti.

Sözcü, "Çin, meşru çıkarlarını kararlılıkla koruyacak ve uluslararası eşitlik ve adaleti savunmayı sürdürecektir" dedi.