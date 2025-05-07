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Çin, ABD'nin Ticaret Müzakerelerine Yanıt Verdi

Çin, ABD'nin Ticaret Müzakerelerine Yanıt Verdi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin müzakerelerde bulunma isteğini dile getirirken, ülkeler arasındaki gümrük tarifeleriyle ilgili sıkıntılara dikkat çekti. Görüşmenin ABD talebi üzerine gerçekleşeceği açıklandı.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin son dönemlerde Çin'le müzakerelerde bulunma isteğini birçok kez ifade ettiğini belirterek, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent arasındaki görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin keyfi şekilde gümrük vergisi uygulamasına kesin şekilde karşı olduklarını ve bu konudaki tutumlarının değişmediğini belirtti.

Sözcü, "Çin, meşru çıkarlarını kararlılıkla koruyacak ve uluslararası eşitlik ve adaleti savunmayı sürdürecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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