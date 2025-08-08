Çin, ABD'nin Teknolojiyi Siyasallaştırmasına Karşı Çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin teknoloji ve ticaret konularını siyasallaştırıp silah olarak kullanmasına karşı olduklarını belirtti. Guo, ABD'nin iki Çin vatandaşını yapay zeka çipleri ihraç kısıtlamasını ihlal etmekle suçlamasına değindi.

BEİJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin teknoloji ve ticaret konularını siyasallaştırmasına ve silah olarak kullanmasına karşı olduklarını söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında ABD Adalet Bakanlığı'nın 2 Çin vatandaşının, Nvidia'nın ürettiği gelişmiş yapay zeka çiplerini ABD'nin ihracat kısıtlamalarını ihlal ederek Çin'e göndermekle suçlandığına yönelik açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "ABD'nin teknoloji ve ticaret konularını siyasallaştırarak bu konuları kötü niyetli şekilde Çin'i abluka altına alıp hedef haline getirmede silah olarak kullanmasına karşıyız. ABD, Çin vatandaşlarının meşru ve yasal hakları ve çıkarlarını ciddiyetle korumalıdır" dedi.

